Petrol
109.17
1.60%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
479.395
7.47%
BTXN Coin
16.80
27.65%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Renault Scenic üretimi tamamen sonlanıyor

    Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault, Scenic üretimini sonlandırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Renault Scenic üretimi tamamen sonlanıyor

    Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka artık tamamen bu pazara odaklanmak istiyor.

    Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault da bundan böyle tüm kaynaklarını elektrikli otomobillere kaydırmak niyetinde.

    Öte ysndan, SUV segmentinin yükselmesi ile gücünü kaybeden minivan segmenti, yavaş yavaş klasik modellerine veda ediyor.

    Fransa'da bulunan Douai tesisini tamamen elektrikli otomobil üretimine adayacak olan marka, burada ürettiği modellerin fişini çekecek.

    Scenic üretimi sonlanıyor

    Bir dönemler ülkemizde de geniş ailelerin favorisi olan Renault Scenic, üretim bandına veda etmeye hazırlanıyor.

    1996 yılında başlayan üretim döngüsü sürecinde toplamda 2.8 milyon adet satan minivan, artık yollara veda ediyor.

    scenic

    Renault, satışlardan memnun değil

    Son yıllarda satış rakamları dibe vuran Scenic, geçtiğimiz yıl sadece 20 bin 678 adet satış gerçekleştirebildi. Bundan tam 10 yıl önceye gittiğimizde, üçüncü nesil Scenic'in yılda 160 bin 159 adet satış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.

    Fransız üretici, şu sıralarda Scenic'in üretiminin durduğuna dair resmi bir açıklama yapmasa da resmi siteden tüm siparişleri kaldırdı.

    scenic

    scenic


    İlginizi Çekebilir

    Yabancılara konut ve BES'le vatandaşlık şartları değişti
    Gündem

    Yabancılara konut ve BES'le vatandaşlık şartları değişti

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytinglerinde sürpriz sonuç
    Medya

    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytinglerinde sürpriz sonuç

    Görüş Bildir