Renault Scenic üretimi tamamen sonlanıyor

Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault, Scenic üretimini sonlandırma kararı aldı.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka artık tamamen bu pazara odaklanmak istiyor.

Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault da bundan böyle tüm kaynaklarını elektrikli otomobillere kaydırmak niyetinde.

Öte ysndan, SUV segmentinin yükselmesi ile gücünü kaybeden minivan segmenti, yavaş yavaş klasik modellerine veda ediyor.

Fransa'da bulunan Douai tesisini tamamen elektrikli otomobil üretimine adayacak olan marka, burada ürettiği modellerin fişini çekecek.

Scenic üretimi sonlanıyor

Bir dönemler ülkemizde de geniş ailelerin favorisi olan Renault Scenic, üretim bandına veda etmeye hazırlanıyor.

1996 yılında başlayan üretim döngüsü sürecinde toplamda 2.8 milyon adet satan minivan, artık yollara veda ediyor.

Renault, satışlardan memnun değil

Son yıllarda satış rakamları dibe vuran Scenic, geçtiğimiz yıl sadece 20 bin 678 adet satış gerçekleştirebildi. Bundan tam 10 yıl önceye gittiğimizde, üçüncü nesil Scenic'in yılda 160 bin 159 adet satış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.

Fransız üretici, şu sıralarda Scenic'in üretiminin durduğuna dair resmi bir açıklama yapmasa da resmi siteden tüm siparişleri kaldırdı.