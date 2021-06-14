Renault Taliant, Megane ve Clio fiyat listesi ve haziran kampanyaları

Renault Taliant, Megane ve Clio fiyat listesi ve haziran kampanyaları

Renault; Taliant, Megane ve Clio modellerinde bu ay cazip fiyat ve finansman seçenekleri sunarken, sağlık çalışanlarına ve çevrim içi satışa özel teklifler getirdi.

Renault, sevilen modellerinde bu ay cazip fiyat ve finansman seçenekleri sunuyor. Taliant, Megane ve Clio modellerinde geçerli olan kampanyalara ve otomobilllerin fiyat listesine hep birlikte göz atalım.

2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları; 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Geçen ay ilk kez Türkiye'de satışa sunulan Taliant'ın yanı sıra; yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi kampanya kapsamında sunuluyor.

Renault, haziran sonuna kadar fiyat avantajı da sağlıyor. Renault Finans'tan kredi kullananlar, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonunda 165 bin 400 TL, 2020 model yılı ZOE'de ise 299 bin 900 TL'lik fiyat avantajı yakalıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL İNDİRİM

Renault'nun tüm binek araç modellerinde, sağlık çalışanları ile gerçekleşen çevrim içi satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

RENAULT MEGANE FİYAT LİSTESİ

Joy 1.3 TCe 140 bg: 229 bin 900 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 315 bin 900 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 358 bin 900

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 356 bin TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 385 bin TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 398 bin TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 416 bin TL

RENAULT CLIO FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg: 169 bin 900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 191 bin 900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200 bin TL

Touch 1.0 TCe ECO 100bg: 202 bin TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210 bin 900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231 bin 600 TL

RENAULT TALIANT FİYAT LİSTESİ

Joy 1.0 Sce 65 bg: 185 bin 900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg: 199 bin 900 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg: 210 bin 900 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 218 bin TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg: 224 bin 900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 231 bin 500 TL