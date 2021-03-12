Renault Taliant, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geliyor

Renault, yenilenen logo ve modellerin ardından, şimdi de genişleyen ürün ailesinin son temsilcisi Taliant ile sahne alıyor. Otomobilin, yıl ortasına doğru Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Renault, Taliant ile B Sedan segmentine yeni bir soluk getirecek. Renault'un tasarım ve marka DNA'sına tamamen sadık kalan Renault Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunacak.

'Taliant' ismi, Renault'nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant'ın ön farları, Renault'nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra, genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içeriyor.

Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor. Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite, güvenlik ve konfor vadediyor.

YIL ORTASINDA TÜRKİYE'DE

Verimli motor ve aerodinamik yapısı ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiren Renault Taliant, bu sayede dikkati çeken bir fiyat-performans oranı sunuyor. Renault Taliant'ın 2021'in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor

Otomobilin fiyatı ve teknik detayları önümüzdeki haftalarda belli olacak.







