Renault, Talisman üretimini tamamen durduruyor

Renault, D segment sedan modeli Talisman'ın üretiminin durdurulacağını resmen açıkladı.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka artık tamamen bu pazara odaklanmak istiyor.

Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault da bundan böyle tüm kaynaklarını elektrikli otomobillere kaydırmak niyetinde.

Fransa'da bulunan Douai tesisini tamamen elektrikli otomobil üretimine adayacak olan marka, burada ürettiği modellerin fişini yavaş yavaş çekmeye başlıyor.

RENAULT TALISMAN ÜRETİMİ DURACAK

Türkiye'de en çok otomobil satan markaların başında gelen Renault, Talisman üretimini durduracağını açıkladı.

Şirket, üretimi durdurmanın nedenlerine değinmemiş olsa da muhtemelen artık elektrikli ve SUV modellere olan ilgi, Talisman satışlarını oldukça düşürdü.

Renault'nun D-sedan modeli Talisman ülkemizde sadece tek motor seçeneği ve tek donanım paketi ile satışa sunuluyor. Otomobilin fiyatı ise 874 bin 300 TL.

Bir dönemler otomobil dünyasının hakimi olan D segment sedan modeller, artık birer birer aramızdan ayrılıyor.

Örneğin Volkswagen Passat, Ford Mondeo ve Toyota Avensis gibi modeller, önümüzdeki süreçte yerini elektrikli modellere bırakacak.