Euro
15.60
-0.25%
Dolar
14.21
0.67%
Altın
890.28
1.26%
Borsa
2005
-0.92%
Bitcoin
593.818
-3.64%
BTXN Coin
37.04
-0.53%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Renault, Talisman üretimini tamamen durduruyor

    Renault, D segment sedan modeli Talisman'ın üretiminin durdurulacağını resmen açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 14:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Renault, Talisman üretimini tamamen durduruyor

    Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka artık tamamen bu pazara odaklanmak istiyor.

    Dünya çapında stratejisini yenileme kararı alan Renault da bundan böyle tüm kaynaklarını elektrikli otomobillere kaydırmak niyetinde.

    Fransa'da bulunan Douai tesisini tamamen elektrikli otomobil üretimine adayacak olan marka, burada ürettiği modellerin fişini yavaş yavaş çekmeye başlıyor.

    RENAULT TALISMAN ÜRETİMİ DURACAK

    Türkiye'de en çok otomobil satan markaların başında gelen Renault, Talisman üretimini durduracağını açıkladı.

    Şirket, üretimi durdurmanın nedenlerine değinmemiş olsa da muhtemelen artık elektrikli ve SUV modellere olan ilgi, Talisman satışlarını oldukça düşürdü.

    renault talisman

    Renault'nun D-sedan modeli Talisman ülkemizde sadece tek motor seçeneği ve tek donanım paketi ile satışa sunuluyor. Otomobilin fiyatı ise 874 bin 300 TL.

    Bir dönemler otomobil dünyasının hakimi olan D segment sedan modeller, artık birer birer aramızdan ayrılıyor.

    Örneğin Volkswagen Passat,  Ford Mondeo ve Toyota Avensis gibi modeller, önümüzdeki süreçte yerini elektrikli modellere bırakacak.


    İlginizi Çekebilir

    Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin konut payı
    Emlak

    Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin konut payı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Okulda, sınıfta maske takma zorunluluğu bitti mi? Tek bir şartı var
    Eğitim

    Okulda, sınıfta maske takma zorunluluğu bitti mi? Tek bir şartı var

    Görüş Bildir