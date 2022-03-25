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    Renault, tepkiler nedeniyle Rusya'daki üretimi yine durdurdu

    Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.03.2022 - 08:53
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    Renault, tepkiler nedeniyle Rusya'daki üretimi yine durdurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından birçok ülke, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaları başlattı.

    Çok sayıda marka Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, Fransız otomobil üreticisi Renault da parça sıkıntısına neden olan lojistik darboğazlar nedeniyle Rusya'dan çekilmişti.

    Birkaç gün önce yapılan açıklamada ise markanın Moskova'daki fabrikalarında üretime yeniden başlandığı ifade edildi. Ancak bu durum, tepkilere neden oldu.

    "RENAULT SAVAŞ SPONSORU"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

    RENAULT

    RENAULT, RUSYA'DAKİ ÜRETİMİ YENİDEN DURDURDU

    Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ’daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor.

    Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kâr marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.


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