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Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu'dan ÖTV düzenlemesi hakkında açıklama

Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu'dan ÖTV düzenlemesi hakkında açıklama

Otomobilde matrah düzenlemesi için tarih verilmesi, otomobil sektöründeki satışları durdurdu. Renault Türkiye, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.