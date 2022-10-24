Renault Türkiye, fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemine resmen başlıyor

Renault markasının hayata geçirdiği fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi, 2023 yılında başlayacak.

Ülkemizde satılan sıfır otomobillerin fiyatı adeta uçmuş durumda. Satışların düştüğünün farkında olan markalar, bazı düşük pazarlarda satışa çıkardıkları ucuz otomobillerini Türkiye'ye getirmek için çalışıyor.

Öte yandan Renault, Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını ülkemize getirmek için kolları sıvadı.

Fransız üretici, söz konusu uygulamayla ikinci el otomobillerini yenileyip uygun fiyata yeniden satışa çıkarıyor.

Renault Türkiye CEO;'sundan açıklama

Konuyla ilgili daha önce değerlendirme aşamasında olduklarını söyleyen Renault Group CEO’su Hakan Doğu, 2023 yılında faaliyetlerin başlayacağını belirterek, “Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz.

Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız.” dedi.

2 yıl garanti sunulacak

Hürriyet'in haberine göre, yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bu 10 yaşa kadar araçlara kadar genişleyecek. Motor da dahil her şey yenilenebilecek ve 2 yıl da garanti sunulacak

Renault ilk ‘Refactory’ yani yenileme merkezini 2020 yılında Fransa’da Micra ve Zoe’yi ürettiği Flins fabrikasında devreye aldı. Bu fabrikada Renault, Peugeot, Dacia ve Toyota markalı otomobillerin yenileme işlemleri gerçekleşiyor.

Sadece 800 çalışan bu işlemler için özel olarak istihdam ediliyor. Genelde 3-4 yaşında araçlar kabul ediliyor ve yenilemenin ardından 6 ay ila 1 sene arasında garanti veriliyor.

Tüketici, kendi aracını yeniliyor ve kullanmaya devam ediyor veya yenilenmiş ikinci el araçları satın alabiliyor.