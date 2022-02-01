Renault Türkiye, fabrika çıkışlı ikinci el otomobil satacak

Renault'nun otomobillerin fabrikada yenilenmesi ve 2. el olarak satılmasına yönelik 'Refactory' uygulaması, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye de gelebilir.

Ülkemizde satılan sıfır otomobillerin fiyatı adeta uçmuş durumda. Satışların düştüğünün farkında olan markalar, bazı düşük pazarlarda satışa çıkardıkları ucuz otomobillerini Türkiye'ye getirmek için çalışıyor.

Öte yandan Renault, Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını ülkemize getirmek için kolları sıvadı.

Fransız üretici, söz konusu uygulamayla ikinci el otomobillerini yenileyip uygun fiyata yeniden satışa çıkarıyor.

BURSA'DAKİ FABRİKA YENİ MERKEZ OLABİLİR

Fransız üretici, Flins'teki bu uygulamayı kısa süre önce İspanya'daki Sevilla fabrikasına da taşıdı. İlerleyen süreçte ise benzer bir modelin Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında da uygulamaya alınması bekleniyor.

Türkiye'deki fabrikaların halihazırda yüzde 50-60 kapasiteyle üretim yaptığı düşünüldüğünde, kalan kısım bu yeni uygulama için kullanılabilir.

Renault, 'Refactory' uygulamasıyla 2025'ten itibaren yılda 200 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Şirketin 2030 hedefi ise yılda 1 milyar euro gelir elde etmek.