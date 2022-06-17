Renault Türkiye, üretime 24 gün ara veriyor

Türkiye’nin en önemli otomobil üreticilerinden Oyak Renault, revizyon nedeniyle üretime 24 gün ara vereceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Toyota, tedarik zinciri ve yarı iletken sıkıntısı sebebi ile Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretime 4-18 Temmuz tarihlerinde ara vereceğini duyurmuştu.

Üretime ara veren üreticilere Oyak Renault da eklendi. Ancak bu sefer aranın nedeni çip krizi değil.

Üretime 24 gün ara

Oyak Renault, 25 Haziran Cumartesi gününden itibaren revizyona gireceğini ve üretime 24 gün ara vereceğini duyurdu.

Üretim planlamasında değişiklik yapan Oyak Renault, araç fabrika direktörlüğü departmanlarında ve ilgili yan birimlerde bu tarihler arasında üretim yapmayacak.

Oyak Renault; çip krizi nedeniyle bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında geçici üretim durdurmaları yaşamıştı.



