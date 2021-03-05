Renault, Türkiye'de üretimi durdurdu

Türkiye'nin otomotiv devlerinden Bursalı Oyak Renault fabrikası, çip tedarik sorunları nedeniyle üretime ara verdi.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

RENAULT TÜRKİYE'DE ÜRETİM DURDU

Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, gerek Fransa'dan gerekse İtalya'dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini 8 Mart 2021 tarihine kadar durdurdu.

HER AY 1 HAFTA ÜRETİM DURACAK

Koronavirüsün sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının haziran ayına kadar süreceği öğrenildi. Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek.

Buna paralel olarak yurt dışı siparişlerinde de azalma olması sürecin uzamasına etken oldu.

Üretimin durmasıyla alakalı olarak zorunlu oluşan izinlerin yıllık izin halklarından kesileceği belirtildi.

İŞÇİLER DURUMDAN RAHATSIZ

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Oyak Renault işçileri, şu ifadeleri kullandı:

"Ne olursa olsun, ucu hep bize dokunuyor. İki ay öncesine kadar fazla mesailerden başımızı kaldıramaz duruma gelmiştik. Bir de şimdi bakınız. Henüz senenin başındayız. Mart 17'ye kadar devlet desteğini alacağız. Devletimiz sağ olsun.

Sonra sürekli olduğu gibi yıllık izinlerimiz devreye girecek. Bizim ne suçumuz var? Bu duruşlarda sendikaya yakın olan işçiler sendikanın belirlediği otellerde aileleriyle birlikte tatil yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler de.

Şu an dünya endişe içinde. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ancak her daim en ufak bir çalkantıda ziyan gören hep bizler oluyoruz. Neden? Kafalarımızda sürekli olarak endişeler var. Acaba yarın ne olacak? Acaba işten çıkartılacak mıyız? Acaba buradan emekli olabilecek miyiz?

Aile huzurumuz bir gün var, bir gün yok. Üretirken kıymetli, üretmezken kıymetsiz olmak bizleri kahrediyor."