Renault, Türkiye'de üretimi yeniden durduruyor

Türkiye'nin otomotiv devlerinden Bursalı Oyak Renault fabrikası, çip tedarik sorunları nedeniyle üretime bir hafta ara verecek.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

RENAULT TÜRKİYE'DE ÜRETİME ARA VERİYOR

Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, gerek Fransa'dan gerekse İtalya'dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini 8 Mart 2021 tarihine kadar durdurmuştu. Şirket, tedarik sorunlarının devam etmesi nedeniyle bir kez daha üretimi durduracak.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, bileşen tedarikinde yaşanan küresel krizin Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, "En son teknolojileri kullandığımız Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart tarihleri arasında üretime kısa bir ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığını dile getiren Aoun, "Bursa’da ürettiğimiz yeni Clio, Clio E-tech ve Megane Sedan'da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Bu da fabrikamızı yüksek hacimli elektronik bileşenlere ihtiyaç duyan başlıca üretim tesislerinden biri haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

EN KISA SÜREDE NORMALE DÖNECEK

Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için çalıştıklarını açıklayan Aoun, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Koronavirüsün sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının haziran ayına kadar süreceği öğrenildi. Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek.