Renault, Türkiye'de yeni bir şirket kuracak

Renault, Türkiye'de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu.

Fransız otomobil üreticisi Renault, Türkiye'deki varlığını daha da genişletiyor. Şirket, Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını açıkladı.

RGO, Renault Group’un 2021 yılı ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli 'Renaulution' planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek.

'Renaulution' planının ana hedefi, gelecek dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group'u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklanıyor.

Bu yeni yapılanmayla birlikte Renault Group, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere, Oyak Grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğini açıkladı.

CEO BELLİ OLDU

Açıklamaya göre, Türkiye'de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek şirketin üst yöneticilik (CEO) görevine 1 Aralık 2021 itibarıyla Hakan Doğu atandı.

Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO'luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak.

Hakan Doğu, Grubun Türkiye’ye yönelik 'Yeni Atılım' planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

Renault Group Türkiye’de 'Oyak Renault: Renault S.A.S (yüzde 51) ve Oyak Grubu (yüzde 49) ortaklığı, MAİS A.Ş: Oyak Grubu (yüzde 51) ve Renault S.A.S (yüzde 49) ortaklığı ve ORFIN: Oyak Grubu (yüzde 50) ve Renault S.A.S (yüzde 50) ortaklığı' şeklinde 3 şirket aracılığıyla faaliyet gösteriyor.