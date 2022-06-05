Renault, Türkiye'de yenilenmiş araç satışı yapmayı planlıyor

Renault'nun otomobillerin fabrikada yenilenmesi ve 2. el olarak satılmasına yönelik 'Refactory' uygulaması, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye de gelebilir.

Ülkemizde satılan sıfır otomobillerin fiyatı adeta uçmuş durumda. Satışların düştüğünün farkında olan markalar, bazı düşük pazarlarda satışa çıkardıkları ucuz otomobillerini Türkiye'ye getirmek için çalışıyor.

Öte yandan Renault, Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını ülkemize getirmek için kolları sıvadı.

Fransız üretici, söz konusu uygulamayla ikinci el otomobillerini yenileyip uygun fiyata yeniden satışa çıkarıyor.

Uygulama, yakında Türkiye'de başlayabilir

AA'da yer alan habere göre, Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satma konusunu araştırdıklarını belirterek, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz.

Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var."



Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğuna dikkati çeken Doğu, "Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor.

Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor. Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten.

Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması.

"Hükümetle birlikte çalışacağız"

Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor."

Fransız üretici, Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını kısa süre önce İspanya'daki Sevilla fabrikasına da taşıdı.

İlerleyen süreçte ise benzer bir modelin Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında da uygulamaya alınması bekleniyor.

Türkiye'deki fabrikaların halihazırda yüzde 50-60 kapasiteyle üretim yaptığı düşünüldüğünde, kalan kısım bu yeni uygulama için kullanılabilir.

Renault, 'Refactory' uygulamasıyla 2025'ten itibaren yılda 200 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Şirketin 2030 hedefi ise yılda 1 milyar euro gelir elde etmek.