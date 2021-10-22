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    Renault, üretim kaybı tahminini 500 bin araca çıkardı

    Renault, çip krizi nedeniyle eylül başında 220 bin araç olan yıllık üretim kaybı tahminini yaklaşık 500 bin araca yükseltti.
    • REUTERS
    • 22.10.2021 - 10:34
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    Renault, üretim kaybı tahminini 500 bin araca çıkardı

    Çip krizi nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, bu yıl beklentilerin çok altında araç üretebilecek.

    Renault, çip tedariğindeki sorunlar nedeniyle bu yılki üretim kaybının tahminlerinin çok daha üzerinde olacağını açıkladı.

    KAYIP TAHMİNİ 500 BİNE ÇIKTI

    Fransız otomotiv üreticisi, çip krizi nedeniyle eylül başında 220 bin araç olan yıllık üretim kaybı tahminini yaklaşık 500 bin araca yükseltti.

    Üçüncü çeyrek bilançosunu ve mali tahminlerini bu sabah açıklayan Renault, otomobil fiyatlarındaki artış ve maliyetlerde sağlanan düşüş sayesinde kâr tahminlerinde değişiklik yapmadı.

    RENAULT

    Renault, üçüncü çeyrekteki satışların yüzde 31’inin tamamen elektrikli ve hibrit modellerden oluştuğunu açıkladı.

    Fransız marka, küresel satış hacminde yüzde 22.3 düşüşe rağmen, araç fiyatlarındaki artış sayesinde satış gelirlerindeki düşüşün yüzde 13.4 ile sınırlı kalarak 8.89 milyar euro olduğunu açıkladı.

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