Renault ve Dacia modellerinde kasım ayı kampanyaları Renault ve Dacia, kasım ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA

Koronavirüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen otomobillerde, alınan çeşitli önlemler sayesinde ibre tersine döndü.

Fırsatçıların müdahalesi ile fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında kampanya ve indirim dönemi yeniden başladı.

Renault ve Dacia'dan kasım kampanyası

Renault ve Dacia, kasım ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Renault, sınırlı sayıdaki 2023 model Megane Sedan'ın otomatik vitesli versiyonlarını ÖTV muafiyetli fiyat avantajıyla sunuyor.

Ekimde binek otomobil pazarında en çok satan model olan yeni Renault Clio, tüm kampanyalara ek olarak 200 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarını bekliyor.

Renault SUV ailesinde de fırsatlar kasımda devam ediyor. Yeni Renault Austral, 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL kredi 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunulurken, Koleos'a 140 bin TL'ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL 12 ay yüzde 1,39 faiz avantajıyla sahip olunabiliyor.

Dacia Duster

Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV modellerinden Dacia Duster 899 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin takas veya 250 bin kredi, 1,39 faiz fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)