Renault ve Dacia modellerine kur zammı geldi

Renault ile Dacia, birkaç gündür güncellemede olan fiyat listelerini erişime açtı. Sıfır otomobil fiyatlarında 6 bin liraya kadar kur zammı yapıldı.

Pandemi ve çip krizi nedeniyle ülkemizde oldukça yükselen sıfır araç fiyatları, son zamanlarda ise dolar kuru şoku yaşıyor. Kurun son günlerde ciddi şekilde yükselmesi, sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Renault ve Daica gibi markaların, resmi web sitelerinden güncel fiyat listesini kaldırdıklarını ve güncelleme yapacaklarını sizlerle paylaşmıştık.

FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Her iki marka da resmi web sitelerinden yeni fiyatları erişime açtı. Dolar kuru nedeniyle, fiyatlara 6 bin liraya kadar zamlar yapıldı.

Örneğin Renault'un en popüler modellerinden bir tanesi olan ve zamdan önce 178 bin TL'ye satılan Clio, artık 183 bin 900 TL'den kendine alıcı bulacak.

Birkaç gün önce 237 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilen Renault Megane ise artık 241 bin TL'den satışa sunuluyor.

Dacia'da ise durum farklı değil. Yapılan kur zammından önce 203 bin 900 TL'ye satılan Dacia Sandero Stepway'in şimdiki fiyatı 209 bin 900 TL'ye yükseldi. Çok yakında diğer üreticilerin de benzer fiyat artışına gitmesi bekleniyor.

ÖTV DİLİMİ DEĞİŞİRSE ZAM 60 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak zamlar, yüzde 50 ÖTV diliminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek.

Örneğin Skoda KAMİQ, 252 bin TL'ye satılırken; araç, kurdaki yükselişle beraber yüzde 50 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Otomobil, 72 bin TL zamlanarak şu anda 324 bin TL'den satılmaya başlandı.