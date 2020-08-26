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    Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakımlarda indirim

    Renault ve Dacia, düzenledikleri yeni kampanya kapsamında, araçların tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı sağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 08:38
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    Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakımlarda indirim

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

    Renault açıklamasına göre, tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos- 3 Ekim'de yetkili servislerde geçerli olan fırsat kapsamında bazı avantajlar sunuluyor.

    "Şehre Dönüş" satış sonrası hizmetinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Ayrıca 4 adet lastik alana 280 TL yakıt kartı ve ve artı 4 taksit ayrıcalığı da sunuluyor.

    Diğer taraftan Yetkili Servisler, kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

    Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların güvenliği için, koronavirüs  kapsamında birçok önlem alınıyor ve bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından denetleniyor.

    renault

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