Renault ve Geely, ortak üretim hedeflerini açıkladı

Çin şirketi Geely ile Fransız Renault Grubu arasında geçtiğimiz yaz bir ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Şimdi ise anlaşmanın detayları belli oldu.

Fransız otomobil üreticisi Renault, dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’de 2020 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. Marka, Çinli üretici Geely ile ortak olarak yeniden Çin pazarına giriyor.

İki şirket, Renault markalı benzin ve elektrikle çalışan hibrit araçları; Geely’nin teknolojisini, tedarik zincirini ve üretim fabrikalarını kullanarak üretmek için geçtiğimiz yaz aylarında anlaşma imzaladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yeni araçların ortak üretiminin, 2024 yılında Kore’de Pusan’daki fabrikada başlamasının öngörüldüğü bildirildi.

Üretilecek araçlar, Geely’nin alt şirketi Volvo tarafından tamamlanan kompakt modüler platform üzerine oturmuş olacak ve motor için Çinli grubun teknolojileri uygulanacak.

Her iki otomobil grubunun sözcüleri, üretilecek araçların düşük emisyonlu olacağını ve elektrikli-hibrid araçların Asya piyasalarındaki varlığını büyüteceğini vurguladı. Ancak her iki grup da hedeflerine ilişkin herhangi bir sayısal veri paylaşmadı.

Öte yandan, bu girişimle Çin’de hibrit araçlarla ilgili yeni bir markanın oluşturulacağı düşünülüyor.

Ayrıca bu ortaklık anlaşmasının Geely’e, Güney Kore ile Birleşik Devletler arasındaki serbest ticaret anlaşmasından yararlanarak, dünyanın ikinci otomobil pazarı olan Amerikan piyasasına dolaylı bir erişim sağlamasının da önünü açacak.

ÇİN VE GÜNEY KORE ODAKLI OLACAK

Ortak girişim, başlangıçta Çin ve Güney Kore’ye odaklanacak, ancak ilerde büyük ihtimalle hızla büyüyen diğer Asya pazarlarına genişleyecek.c