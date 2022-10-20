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    Renault ve Nissan, hisse anlaşmazlığı yaşıyor

    Renault, Nissan'daki mevcut hisse oranının düşürülmesi için çalışmalar yürütüyor.
    • 20.10.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:20
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    Renault ve Nissan, hisse anlaşmazlığı yaşıyor

    Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç yarışında rakipleriyle rekabet edebilmek için operasyonlarını yeniden düzenleyecek.

    Marka, bunun için elektrikli araç geliştirme ve üretim işini içten yanmalı motorlu araçlardan ayırmak istiyor. Elbette şirket, bunun için ittifak üyesi Nissan'ın da onayını alması gerekiyor.

    Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip.

    Renault ve Nissan'dan hisse anlaşmazlığı

    AA'nın haberine göre, Nissan'ın mevcut hisse sevisesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

    renaut

    Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu.

    Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı. Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse seviyesinin düşürülmesi lehine hareket ettiği tahmin ediliyor.


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