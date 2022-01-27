Renault ve Nissan ittifakı, elektrikli araçlara 26 milyar dolar yatıracak

Renault ve Nissan ittifakı, elektrikli araçlara 26 milyar dolar yatıracak

Renault ve Nissan, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli araçlar için 26 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı.

Son yıllarda oldukça popüler olan elektrikli otomobiller, özellikle karbon emisyonunu sıfırlamak için markaların ana odak noktası haline geldi.

Rekabetin gün geçtikçe kızıştığı elektrikli araç sektöründen yeni bir yatırım haberi daha geldi.

Renault ve Nissan, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli araçlar için 26 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını duyurdu.

Mitsubishi Motors'u da içeren yirmi yıllık eski ittifak, bu yatırımla birlikte elektrikli araçlar (EV) için ortak platformların sayısını dörtten beşe çıkaracak.

35 YENİ MODEL GELİYOR

Dev ortaklık, 2030 yılına kadar 35 elektrikli araç modelini piyasaya süreceğini duyururken, şu anda yüzde 60 olan ortak platform kullanım oranının 2026 yılına kadar yüzde 80'e çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

REKABET ARTIYOR

Rekabetin giderek arttığı elektrikli araç sektörünün en güçlü markası olan Tesla, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada 2022 itibarıyla teslimatlarını her yıl yüzde 50 artıracağını söylemişti.

Öte yandan, Japon otomotiv devi Toyota 2030 yılına kadar yaklaşık 35 milyar dolarlık bütçe belirlediğini açıklamıştı.

Bu nedenle; Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığı önümüzdeki yıllarda oldukça zorlu bir rekabete girecek.