Renault yakında Nissan hisselerini satmaya başlayacak Renault CEO'su Luca de Meo, Nissan hisse satışlarının 2024 başlarında başlayabileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Renault, elektrikli araç kolu Ampere'nin ilk halka arzını da içeren iddialı elektrikli araç geliştirme planının bir parçası olarak, uzun süredir ortağı olan Nissan'ın yüzde 28 hissesini "çok yakında" satmaya başlamak istiyor.

Renault CEO'su Luca de Meo, hisse satışlarının 2024 başlarında başlayabileceğini ve satışların Nissan ile koordineli olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Yaklaşık 4,3 milyar euro değerindeki hisse, otomobil üreticisinin daha ucuz elektrikli araçların gelişimini hızlandırmasına ve Tesla gibi rakipleri daha hızlı geçmesine yardımcı olmak için kullanılabilecek.

De Meo, hala Ampere'nin nisan veya mayıs ayında halka arz edilmesini hedefliyor. Ancak, değerlemenin bu ay bağımsız olarak faaliyet göstermeye başlayan şirket için 8 milyar ila 10 milyar euroluk beklentileri karşılamaması durumunda halka arz rafa kaldırılabilir.

Hedef 10 milyar euroluk gelir

Şirket çarşamba günü yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, Renault'nun Ampere için 2025 yılına kadar 10 milyar eurodan fazla gelir hedeflediğini söyledi.

Daha sonra ise Renault, ucuz elektrikli otomobillerini Ampere markası altında satmaya başlayacak.