Renault, yazılımda Tesla'yı yakalamak istiyor
ensonhaber.com

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, geliştirilen yazılımlar da oldukça önem arz ediyor.

Fransız üreticisi Renault, 2026 yılına kadar Tesla ile yazılım konusunda eşit seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden biri olan Renault, böylece elektrikli araç pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Öte yandan, Renault'nun mühendislik başkanı Gilles Le Borgne, Tesla ile bir fiyat savaşına girmek istemediklerini belirtti.

Renault, yazılımda Tesla'yı yakalamak istiyor

Araçlar uzaktan güncellenecek

Renault, 2026 yılına kadar elektrikli araçlarının yazılım güncellemelerini, donanıma dokunmadan uzaktan yapılmasına olanak tanıyan yeni bir platforma taşıyacak.

Şirket bu sürecin sonunda en azından Tesla ile aynı teknolojik seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

Bu platforma ilk olarak Renault'nun ticari araçları, ardından Alpine spor otomobil markası ve şirketin ürettiği diğer tüm modeller aktarılacak.