Renault, yazılımda Tesla'yı yakalamak istiyor Renault, 2026 yılına kadar yazılım alanında Tesla seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, geliştirilen yazılımlar da oldukça önem arz ediyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault, 2026 yılına kadar Tesla ile yazılım konusunda eşit seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden biri olan Renault, böylece elektrikli araç pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Öte yandan, Renault'nun mühendislik başkanı Gilles Le Borgne, Tesla ile bir fiyat savaşına girmek istemediklerini belirtti.

Araçlar uzaktan güncellenecek

Renault, 2026 yılına kadar elektrikli araçlarının yazılım güncellemelerini, donanıma dokunmadan uzaktan yapılmasına olanak tanıyan yeni bir platforma taşıyacak.

Şirket bu sürecin sonunda en azından Tesla ile aynı teknolojik seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

Bu platforma ilk olarak Renault'nun ticari araçları, ardından Alpine spor otomobil markası ve şirketin ürettiği diğer tüm modeller aktarılacak.