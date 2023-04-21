Renault, Yeni Austral SUV modelini ön siparişe açtı Renault Yeni Austral SUV modelinin ön sipariş sürecini ülkemizde başlattı. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.

AA

Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor.

Daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni Austral’ın fiyatı, Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç 1 milyon 190 bin TL olarak belirlendi.

250 bin TL ön ödeme

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak.

Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e hazirandan itibaren sahip olacak.

İttifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olan Yeni Austral, güçlü ve verimli 160 bg 12V mild hybrid motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor.

Austral, 32 sürüş destek sistemi, Renault'nun gelişmiş 4CONTROL sistemi, Google'ın en iyi hizmet ve uygulamalarını sunan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve verimli 200 hp E-TECH tam hibrit motoru ile sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi sunuyor.