Renault, yeni otomobillerine hız sınırı getiriyor

Renault'nun patronu Luca de Meo, yeni otomobillerinde maksimum 180 km/s hız sınırı uygulamasına geçeceklerini duyurdu.

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun patronu Luca de Meo, Paris'teki genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Meo, tüm yeni Renault marka otomobillerde hız sınırı uygulamasına geçeceklerini ve araçların 180 km/s hızı aşamayacaklarını duyurdu.

RENAULT VE DACIA MODELLERİNE UYGULANACAK

Deneyimli yönetici, ölümcül kazaların üçte birinden fazlasının yüksek hız nedeniyle meydana geldiğini hatırlatarak, hız limitinin önümüzdeki yıldan itibaren yeni Renault ve Dacia modellerine uygulanacağını söyledi.

Üstelik Renault'nun hız limiti, araç modeline bağlı olarak daha da aşağıya çekilebilecek.

YENİ MEGANE MODELİNİN HIZ LİMİTİ BELLİ OLDU

Luca de Meo, 2022'de seri üretime girecek yeni Megane'ın 160 km/s'lik hız sınırına sahip olacağını belirtti.

Renault CEO'su, ayrıca tüm yeni otomobillerin, yol işaretleri ve coğrafi konum verilerine göre hareket hızını otomatik olarak sınırlandıracağını sözlerine ekledi.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo da geçen yıl tüm yeni araçlarını maksimum 180 km/s hız limitiyle satışa çıkaracaklarını açıklamıştı.