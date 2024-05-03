Renault, yeni SUV modeli Symbioz'u tanıttı Renault, yeni SUV modeli "Symbioz"u görücüye çıkardı. Dikkat çekici bir tasarıma ve yeni nesil teknolojilere sahip olan otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Türkiye'de Duster üretimine ve satışına hazırlanan Fransız otomotiv şirketi Renault, yeni bir kompakt modelin ilk detaylarını ve adını daha önce duyurmuştu.

Renault, yeni kompakt aile aracı için eski Yunanca kökenli "simbiyoz" kelimesinden türetilen "Symbioz" adını seçti.

Bu isim, İngilizce "symbiosis", İspanyolca "simbiose" ve İtalyanca "simbiosi" gibi birçok dilde benzerlik gösteriyor, böylece Symbioz'un geniş bir kitle tarafından kolayca anlaşılması sağlanıyor.

Renault Symbioz tanıtıldı

Renault, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modeli "Symbioz"u tanıttı. Tamamen yeni bir otomobil olarak karşımıza çıkan Symbioz, Captur ile Austral modellerinin arasında konumlanıyor.

Symbioz'da, 10.3 inç tam dijital gösterge ekranı ve 10.4 inç dikey bilgi-eğlence ekranı karşımıza çıkıyor.

OpenR yazılımını kullanan bilgi-eğlence ekranı, Google Play üzerinden uygulama yüklemeye de izin veriyor.

Renault Symbioz, şimdilik tek bir hibrit motor seçeneğine sahip olacak. "E-Tech 145" olarak isimlendirilen bu motor seçeneğinde 1.6 litrelik dört silindirli motora, 36 kW gücündeki elektrik motoru eşlik edecek.

Şirkete göre Symbioz, şehir içi yolculukların yüzde 80'lik bölümünde elektrik enerjisi kullanacak.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen otomobilin fiyatı ve çıkış tarihi de açıklanmadı.