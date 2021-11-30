Renault, yeni uçan araç konseptini tanıttı

Renault, "4L" modelini uçan araç olarak yeniden tasarladı. 701 metre yükseliğe kadar havalanabilen yeni aracın özellikleri haberimizde...

Son zamanlarda birçok büyük otomobil üreticisi, ikonikleşen eski araçlarını elektrikli olarak yeniden hayata döndürüyor.

Şimdilerde bu üreticilere Fransız Renault da eklendi. Şirket, "4L" modelini modern bir görünüme kavuşturarak uçan araca çevirdi.

Bu isimlere arasına katılan Renault, ‘4L’ modeline modern bir görünüm kazandırarak uçan araca çevirdi.

2024'TE SATIŞTA

Renault 4L, kullanımı ucuz bir araç olarak 603cc’lik motoru ile 1961 yılında satışa sunulmuştu. 100 ülkede 30 yıl içerisinde 8 milyondan fazla satılan modelin en son versiyonu 1992 yılında üretilirken, şirket Renault 4L’yi 2025 yılında elektrikli Renault 4ever olarak yeniden piyasaya çıkarmayı planlıyor.

Bununla beraber, tamamen karbon fiber bir gövdeye sahip yeni araç, 90,000 mAh toplam güç sağlayan 22.000 mAh bataryalara ev sahipliği yapıyor.

Pervane başına 95 kg ve toplam 381 kg yük taşıma kapasitesine sahip Air4, şu anda 14.48 km/s ile sınırlı olsa da 49.89 km/s hız ile kalkış yapabiliyor ve toplam 93,6 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yeni hava aracının, 2022 yılında Paris Atelier Renault müzesinde sergilenmesi planlanırken, aynı zamanda uçan araç dünyanın farklı yerlerinde de görücüye çıkacak.