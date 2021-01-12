Renault, yeni yılda Türkiye'ye gelecek yeni modellerini açıkladı

Binek otomobil satışlarında 2020'yi lider kapatan Renault, yeni yıl planlarını açıkladı.

Bursa'da üretim yapan Renault, 2020'de en çok satan otomobiller listesinde ilk üçe 2 aracıyla girmişti.

Yıl sonu itibarıyla 98 bin 900 adet satış ve 16.2 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 101 bin 534 satışla yüzde 13.1 paya ulaştı.

Türkiye’de Renault ve Dacia markalarından oluşan Renault Grubu, böylece 2020 yılında toplam pazarda 132 bin 334 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 17,1 pazar payı elde etti.





YENİ YILDA YENİ MODELLER

2021'de Türkiye'de satışa sunacakları yeni modeller ile ilgili konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Makyajlı kasasıyla satışa sunacağımız yerli üretim Megane Sedan’a ek olarak yeni Captur ve makyajlı Koleos gibi modellerimizle gelecek sene de iddialıyız.

Yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Express ve Trafic gibi tamamen yenilenen modellerimizle ticari araç pazarına da iddiamızı taşımayı hedefliyoruz. 2021'de yeni Sandero-Sandero Stepway ve makyajlı Duster gibi önemli ürünlerimizi piyasaya süreceğiz." ifadelerini kullandı.

Renault bünyesindeki Dacia tarafında satışa sunulan Duster modeli, 17 bin 402 adetlik satış performansı ile Türkiye’nin en çok satan SUV modeli olmuştu.