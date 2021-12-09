Renault Zoe, Euro NCAP çarpışma testlerinde sıfır çekti

2013'te Euro NCAP'ten beş yıldız almayı başaran Renault Zoe, bu kez bekleneni veremedi ve sıfır yıldız alan otomobiller arasına katıldı.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Elektrikli otomobilleri yoğun olarak görmeye başladığımız Euro NCAP'in bu haftaki konuklarının arasında Renault Zoe modeli de vardı.

SIFIR ÇEKTİ

2013'te Euro NCAP'ten beş yıldız almayı başaran Renault Zoe, bu kez sınıfta kaldı. Renault Zoe, çarpışma testlerinde yıldız alamadı ve sıfır çeken modeller arasında yer aldı.

Kompakt model, yetişkin yolcu korumasında yüzde 43, çocuk yolcu korumasında yüzde 52, zarar görebilecek yol kullanıcıları (yaya, bisikletli vb.) kategorisinde ise yüzde 41 oranında başarı gösterdi. Otomobilin güvenlik yardımcısı kategorisindeki başarısı ise yüzde 14 seviyesinde kaldı.

Renault Zoe, Euro NCAP çarpışma testi - VİDEO

2013'TE 5 YILDIZ ALMIŞTI

Renault Zoe, 2013 yılında çarpışma testlerinden beş yıldızla ayrılmayı başarmıştı. Ancak aradan geçen süreçte güvenlik adına herhangi bir güncelleme almayan otomobil, günümüz standartlarını karşılayamıyor.

Euro NCAP'in çarpışma testleri ise o yıllara göre artık daha da sertleşti ve özellikle otomobillerdeki sürüş asistanları daha çok önem kazandı.

Ayrıca, 2020'deki güncellemeyle birlikte, Renault Zoe modelinin göğüs kafesi ve baş bölgesini koruyan koltuğa monte yan hava yastığı, sadece göğüs kafesini koruyan hava yastığıyla değiştirilmişti. Bu da otomobilin testlerde sıfır çekmesinin bir diğer nedeni olarak kayda geçti.

Otomatik acil durum freni ve şeritten ayrılma uyarısı gibi sürüş asistan teknolojilerinin standart olarak sunulmaması da Renault Zoe'nin elini zayıflatan detaylar arasında yer aldı.