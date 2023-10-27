Renault'dan 3 milyar euro yatırım: 8 yeni model geliyor! Renault, 2027 yılına kadar uluslararası pazarda 8 yeni modeli piyasaya sürmek için 3 milyar euro yatırım yapacak.

AA

Renault, 2027 yılına kadar markayı en fazla değer yaratan segmentlerde konumlandırmak için C ve D segmentlerinde 5 araç piyasaya sürecek. Şirket, toplamda ise 8 farklı araç satışa sunacak.

Renault, satışlarının yüzde 43'ü uluslararası pazarlarda gerçekleşen ve 2022'de toplam 634 bin 124 adetle dünya çapında en çok araç satan Fransız otomotiv markası konumunda.

Markanın ilk 10 pazar sıralamasında Brezilya (2.), Türkiye (4.), Hindistan (5.), Güney Kore (8.) ve Kolombiya (9.) yer alıyor.

3 milyar euro yatırım

Şirket, 2027 yılına kadar uluslararası pazarda 8 yeni modeli piyasaya sürmek için 3 milyar euro yatırım yapacak.

Bu bağlamda Renault, 2027'de, 2019'a kıyasla Avrupa pazarı dışında uluslararası pazarlarda yapacağı satışlarda, araç başına iki kat net gelir hedefliyor.

Halihazırda Brezilya ve Türkiye'de mevcut olan Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli modeli gibi, E-Tech elektrikli modeller de başka birçok ülkede piyasa sürülecek.

Marka, böylece 2027 yılına kadar Avrupa pazarı dışında uluslararası pazarlarda da elektrikli veya hibrit versiyonu olan her 3 araçtan birini satmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Markası Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, şu ifadeleri kullandı:

Ürün yenileme stratejimiz Avrupa'da meyvelerini verirken, markayı daha global ve daha karlı hale getireceğiz.



Renault, bölgeler arasında paylaşılan daha az sayıda üretim platformuna dayanan ve böylece sinerjimizi artıran 8 yeni araç lansmanıyla şu andan itibaren 2027'ye kadar tüm uluslararası pazarlarda da atağa kalktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)