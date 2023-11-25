Renault'dan sonra şimdi de Stellantis: Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemi başlıyor Renault'nun ardından Stellantis'in de fabrikadan ikinci el parça ve araç uygulamasına başlayacağı açıklandı.

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Renault, Fransa'daki Flins fabrikasında daha önce başlattığı 'Refactory' uygulamasını ülkemize getirmişti.

Fransız üretici, söz konusu uygulamayla ikinci el otomobillerini yenileyip uygun fiyata yeniden satışa çıkarıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Alfa Romeo da dahil 14 markayı bünyesinde bulunduran Stellantis de fabrikadan ikinci el araç ve parça dönemine başlıyor.

40 milyar euro yatırım

Stellantis Grubu, İtalya’da bulunan Torino’daki Mirafori tesisini SUSTAINera ismiyle döngüsel ekonomi merkezine dönüştürecek. Şirket, buraya 40 milyon euro yatırım yapacak.

Uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir alternatif üretmek isteyen otomobil devi, 2025’e kadar 50 binin üzerinde, 2030’a kadar ise 150 binin üzerinde bu şekilde parça sunmayı planlıyor.

Ayrıca 2025’te 2,5 milyon, 2030’da ise 8 milyon aşınmış parçanın bu merkezde tedarik edileceği söyleniyor.

Stellantis, yine Torino’daki tesisinde araçlarını da yenileyecek. Yeniden üretilen ya da kullanılmış parçalarla tamir edilen araçlar, ikinci el programıyla piyasaya sürülecek.