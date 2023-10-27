Renault'dan uygun fiyatlı SUV: Karşınızda Kardian! Otomotiv devi Renault, B-SUV segmentindeki yeni otomobili Kardian'ı tanıttı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Renault’nun uluslararası pazarlara yönelik yeni şehirli SUV’u Kardian resmi olarak tanıtıldı.

Yeni B segmenti model, markanın Avrupa dışındaki pazarlarda yeni ürün atağının başlangıcını olacak.

Geçtiğimiz haftalarda ipucu görselleriyle sıkça karşımıza çıkan yeni Renault Kardian, Güney Amerika pazarı için üretilecek.

Yeni Renault Kardian neler sunuyor

Kompakt modele güçlü bir görünüm katan ön kaputun hemen ucunda geçmişten ilham alan yeni Renault logosu yer alıyor.

Ortada geniş panjur ve alttaki merkez hava girişiyle X formu oluşturulan alanda bölünmüş far tasarımı dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Tamponun en altında ise sis lambaları ve gri renkli koruma plakası karşımıza çıkıyor.

İç mekanda, fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü bir dijital ekran var.

Ortada ise kablosuz Apple CarPlay desteği sunan 8 inçlik multimedya sistemi bulunuyor.

Fransız marka, Kardian'ın kendi segmentinde kör nokta uyarı ve çok görüşlü kamera sistemi sunan tek model olduğunu söylüyor.

Bunun dışında otomobilde adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve yokuş kalkış desteği gibi pek çok sürüş yardımcı teknolojisi de mevcut.

kaputun altında ise 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli motor bizleri karşılıyor. Tek seçenek olan bu motor, 125 PS güç ve 220 Nm tork sunuyor.

Kardian'ın üretimi Brezilya'da başlayacak ve ardından Fas'ta bulunan Kazablanka fabrikası da devreye girecek. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmasa da uygun fiyatlı olacağı söyleniyor.