Petrol
90.32
-0.15%
Euro
18.073
0.18%
Dolar
18.3798
0.33%
Altın
987.95
0.41%
Borsa
3295
0.00%
Bitcoin
357.588
2.41%
BTXN Coin
8.16
-0.12%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Renault'dan yeni elektrikli ticari araç: Trafic Van E-Tech

    Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni elektrikli hafif ticari araç modeli Trafic Van E-Tech'i görüyüce çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Renault'dan yeni elektrikli ticari araç: Trafic Van E-Tech

    Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçları da elektriklendirmeye başlayan Fransız otomobil üreticisi Renault, Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda yeni modelini tanıttı.

    Fuarda tanıtılan yeni elektrikli ticari araç Renault Trafic Van E-Tech, elektrikli Kangoo modelinin üstünde konumlanıyor.

    Renault Trafic Van E-Tech neler sunuyor

    Trafic Van E-Tech, 121 beygir güç üretebilen bir elektrikli motorla karşımıza çıkıyor. 52 kWh'lik bataryası sayesinde araç, WLTP değerlerine göre 240 km menzil sunabiliyor.

    22 kW'lik AC şarjı destekleyebilen aracın, alınacak opsiyonlarla birlikte 50 kW'lik DC hızlı şarjı da destekleyebileceği belirtiliyor.

    Yeni elektrikli Traffic'in Avrupa kıtasında ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca fiyatlarla ilgili de Fransız üreticiden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    renault

    renault

    renault


    Türkiye - Lüksemburg - CANLI SKOR
    Milli Takımlar

    Türkiye - Lüksemburg - CANLI SKOR

    ABD'de ham petrol stoğu arttı
    Ekonomi

    ABD'de ham petrol stoğu arttı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir