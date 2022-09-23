Renault'dan yeni elektrikli ticari araç: Trafic Van E-Tech

Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni elektrikli hafif ticari araç modeli Trafic Van E-Tech'i görüyüce çıkardı.

Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçları da elektriklendirmeye başlayan Fransız otomobil üreticisi Renault, Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda yeni modelini tanıttı.

Fuarda tanıtılan yeni elektrikli ticari araç Renault Trafic Van E-Tech, elektrikli Kangoo modelinin üstünde konumlanıyor.



Renault Trafic Van E-Tech neler sunuyor

Trafic Van E-Tech, 121 beygir güç üretebilen bir elektrikli motorla karşımıza çıkıyor. 52 kWh'lik bataryası sayesinde araç, WLTP değerlerine göre 240 km menzil sunabiliyor.

22 kW'lik AC şarjı destekleyebilen aracın, alınacak opsiyonlarla birlikte 50 kW'lik DC hızlı şarjı da destekleyebileceği belirtiliyor.

Yeni elektrikli Traffic'in Avrupa kıtasında ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca fiyatlarla ilgili de Fransız üreticiden herhangi bir açıklama yapılmadı.