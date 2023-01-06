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    Renk değiştirebilen otomobil: BMW i Vision Dee

    BMW, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'e renk değiştirebilen i Vision Dee konseptiyle katıldı
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 08:56
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    Renk değiştirebilen otomobil: BMW i Vision Dee

    2021'de koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES),  2022'de ise ziyaretçi kabul etmişti.

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin birbirinden farklı ürünlerini tanıttığı CES 2023, 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenleniyor. Biz de CES 2023'teki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

    BMW'den renk değiştirebilen otomobil

    BMW, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023'e renk değiştirebilen i Vision Dee konseptiyle katıldı. Renk değiştiren gövde panelleriyle dikkat çeken konsept, fuarda ilgi çeken teknolojiler arasında yer aldı.

    Geçtiğimiz yıl düzenlenen CES fuarında beyaz, siyah ve gri renkleri arasında geçiş yapan bir otomobil tanıtan BMW, bu teknolojiyi geliştirdi.

    BMW'nin tanıttığı yeni otomobil, üzerindeki mikrokapsüller sayesinde 32 farklı renk arasında geçiş yapabiliyor.

    BMW i Vision Dee, üretim modeline dönüşmek üzere tasarlanmış bir konsept değil. Ancak aracın üzerindeki teknolojiler, gelecekteki BMW modellerinde karşımıza çıkacak.

    Renk değiştirebilen otomobil: BMW i Vision Dee #1

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