Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el araçlar sıfır fiyatından yükseğe satılamayacak

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Son dönemde tartışmalara neden olan ikinci el araç satışlarında yeni dönem...

Ticaret Bakanlığı'nca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasak geldi.

Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

Yönetmelik 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.



İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamaz.



İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlüdür.



Uyarma yükümlülüğü ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.



Bakanlık ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir.