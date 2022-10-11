Rivian 12 bin aracını geri çağırıyor

Rivian’ın elektrikli SUV R1s ve pickup R1T modelleri, sürücünün kontrolünü etkileyen bir gevşek somunu nedeniyle geri çağırma listesine eklendi.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

Araçlarda sorun yaşanıyor

Rivian’ın elektrikli SUV R1s ve pickup R1T modelleri, sürücünün kontrolünü etkileyen bir gevşek somunu nedeniyle geri çağrıldı.

Rivian’ın 12 bin 212 aracını kapsayan geri çağırma talebi, gevşek bir somunun aracın sürücü hakimiyeti üzerinde negatif etkisi üzerine gerçekleştirildi.

Bu problemden etkilenen araç sayısı, Rivian’ın bu yıl ürettiği hemen hemen tüm araçları kapsıyor.