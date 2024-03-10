Rivian, 2 yeni elektrikli SUV modelini tanıttı ABD'li elektrikli araç girişimi Rivian, ilk modelinden belirgin oranda daha küçük olan yeni elektrikli SUV modellerini görücüye çıkardı.

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Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, iki yeni SUV modeli tanıttı.

R2 ve R3 olarak adlandırılan otomobiller, SUV sevenleri şimdiden oldukça heyecanlandırmış durumda.

Yeni modeller ile birlikte, şirketin Illinois fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 150 bin adetten, 215 bin adede yükselmesi bekleniyor.

Rivian R2 ve R3 neler sunuyor

ABD'li üreticiden yapılan açıklamaya göre, her iki SUV modelin de tek, çift ve üç adet elektrikli motor seçenekleri tüketicinin beğenisine sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, R2 ve R3 aynı platformu paylaşıyor. R2'nin 2026'da, fiyatı daha uygun olacak R3'ün ise 2028'de yollara çıkması bekleniyor.

R2'nin ABD'de 45 bin dolardan, R3'ün ise 40 bin dolardan başlayan fiyatlar ile satılması öngörülürken, her iki modelin de Avrupa'ya gelişine kesin gözüyle bakılıyor.

Tek, çift ya da üç motorlu versiyonları olacak ve en güçlü versiyonu ile 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyede altında çıkabilecek bilgisi verilen R2, en üstte 482 km seviyesinde bir menzil değeriyle gelecek.

Bazı rakipleri gibi arka camı da açılabilen Rivian R2, 11 farklı kamera ve beş farklı sensör ile otonom sürüş getirecek.