Rivian, 3. çeyrekte 1.72 milyar dolar zarar açıkladı

Rivian, 2022 yılının 3. çeyreğinde 1.72 milyar dolarlık net zarar ve 536 milyon dolar gelir elde etti.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

Son zamanlarda attığı adımlarla birlikte piyasada kendine yer edinmeye çalışan Rivian için işler pek de iyi gitmiyor.

Rivian, 1.72 milyar dolar zarar açıkladı

Rivian, 2022 yılının 3. çeyreğinde 1.72 milyar dolarlık net zarar ve 536 milyon dolar gelir elde etti.

Reuters tarafından aktarılanlara bilgilere göre net zarar bir önceki yıl açıklanan 1.23 milyar dolara göre daha da arttı ve şirket, 551 milyon dolarlık gelir hedefine ulaşılamadı.

Üretim ve teslimat konusunda işler yolunda

Her ne kadar finansal veriler bu şekilde olsa da üretim ve teslimat kanadında işler şimdilik iyi gidiyor.

Şirket, 3. çeyrekte bir öncekine göre yüzde 67 oranında daha fazla araç üreterek 7 bin 363 aracın üretimini gerçekleştirdi ve 6 bin 584 adet teslimat yaptı.

Şirketin 2022 yılı için R1T pickup, R1S SUV ve EDV teslimat minibüsü için 25 bin adetlik üretim hedefi bulunuyor.

Bugüne kadar şirketin yaklaşık 14 bin araç ürettiğini düşünürsek, Rivian'ın 4. çeyrekte yaklaşık 11 bin araç üretmesi gerekiyor.

Ayrıca Amazon'un 100 bin adetlik siparişi dahil toplamda ABD'li ve Kanadalı müşterilere toplamda 114 bin sipariş yetiştirmesi gerekiyor.