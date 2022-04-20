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    Rivian CEO'su: Otomobildeki asıl kriz bataryalarda yaşanacak

    Rivian CEO'su RJ Scaringe, otomotiv dünyasını bekleyen asıl krizin bataryalarda yaşanacağını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 09:13
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    Rivian CEO'su: Otomobildeki asıl kriz bataryalarda yaşanacak

    Son zamanlarda küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretimi durdurmak zorunda kalmış ve zaman zaman aksamalar yaşanmıştı.

    Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomobil dünyasını bekleyen asıl krizin bataryalarda yaşanacağını ve çip krizinin bunun yanında hafif kalacağını söylüyor.

    Birçok üretici önlem alıyor

    Bazı üreticiler, muhtemel bir batarya krizine önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi için Panasonic ile anlaştı.

    Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi bataryalarını üretmeye başladı.

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    Rivian da benzer bir yol izliyor

    Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.

    Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

    Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

    rivian


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