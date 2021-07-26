Rivian, ikinci fabrikasını yine ABD'de kurmak istiyor

Tesla'nın rakibi elektrikli otomobil üreticisi Rivian, ABD'ye ikinci bir fabrika daha kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz günlerde 2.5 milyar dolarlık rekor bir yatırım daha almıştı.

ABD'YE İKİNCİ FABRİKA

Rivian, ABD'de ikinci bir fabrika açmayı planlıyor. Bu yeni fabrikanın aynı zamanda batarya hücreleri üreteceği de belirtiliyor.

Firma, Rivian R1T adlı elektrikli pick-up ile R1S adlı elektrikli SUV modellerine ek olarak, Amazon için bir kargo minibüsü de geliştiriyor.

Hatta tüm bunlara ek olarak firma, Tesla'nın Supercharger adlı hızlı şarj ağı gibi kapsamlı bir şarj ağı kurmak için de uğraşıyor.

Bu nedenle Rivian'ın şu an mevcut olan tek fabrikası, tüm bunların üstesinden gelmek için yeterli değil.

Rivian'ın bahsi geçen bu yeni fabrikasının ne zaman kurulacağı henüz bilinmiyor. Ancak şu anda pandemi ve çip krizinin sektör üzerindeki olumsuz etkisini hesaba katarsak, inşaatın yakın zamanda gerçekleşmesi oldukça zor.

Öte yandan marka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, elektrikli pick-up modeli R1T'nin birkaç ay daha gecikeceğini açıklamıştı. Paylaşılan bilgilere göre yeni araç, eylül ayında müşterileriyle buluşacak.