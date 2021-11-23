Rivian ve Ford'un elektrikli otomobil projesi iptal edildi

İki büyük otomobil devi olan Ford ve Rivian'ın birlikte geliştirecekleri elektrikli araç projesi, sürpriz bir kararla iptal edildi. İşte detaylar...

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, yeni bir elektrikli araç projesi için Ford ile ortak olmuştu.

PROJE İPTAL EDİLDİ

Ford ve Rivian, bir süredir ortak bir elektrikli otomobil üretme planı üzerine çalışıyordu. Ancak görünüşe göre işler pek yolunda gitmedi. Ford, yeni bir açıklama yaparak projenin iptal edildiğini duyurdu.

Ford, 2023 yılı sonuna kadar 600 bin elektrikli araç üretme planında tek başına devam edecek.

Rivian ile aralarında bir sorun olmadığını ifade eden Ford CEO'su Jim Farley, beraber yürüttükleri projeyi iptal etme sebebinin, şirketlerin donanım ve yazılımları bir araya getirmelerinden doğan karmaşa olduğunu söyledi.

Rivian sözcüsü yaptığı açıklamada, Rivian'ın kendi projelerine odaklanmak istediği, ancak Ford ile olan iyi ilişkilerin sürdürüleceğini belirtti.





RIVIAN DEVLERİ GEÇTİ

Rivian hisseleri, geçtiğimiz günlerde ABD'de halka arz edilmesinin ardından yüzde 53 değer kazandı ve şirketin piyasa değeri 100 milyar dolara yükseldi.

Rivian, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak; 86,05 milyar dolarlık General Motors, 77,37 milyar dolarlık Ford ve 65,96 milyar dolarlık Lucid Group gibi dev şirketleri geride bıraktı.

Yalnızca tek bir aracı olan şirket, böylelikle 1 trilyon dolar piyasa değerini aşan Tesla'nın ardından, ABD'nin ikinci en büyük otomobil üreticisi olmayı başardı.