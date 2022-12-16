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    Rivian ve Mercedes, elektrikli araç ortaklığını sonlandırdı

    Rivian, birkaç ay önce ortak elektrikli araç üretmek için anlaştığı Mercedes ile bağlarını kopardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 09:08
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    Rivian ve Mercedes, elektrikli araç ortaklığını sonlandırdı

    Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

    Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

    Son zamanlarda attığı adımlarla birlikte piyasada kendine yer edinmeye çalışan Rivian için işler pek de iyi gitmiyor.

    Mercedes anlaşması sonlandı

    2022 yılının 3. çeyreğinde 1.72 milyar dolarlık net zarar açıklayan şirket, 3 ay önce elektrikli araçlar için anlaştığı Mercedes ile bağları kopardı.

    rivian

    Mercedes ve Rivian, Avrupa’da elektrikli minibüs ve kamyonet üretimi için ortak olmuştu. Rivian, kendi işine konsantre olmak için bu planları durdurduklarını açıkladı.

    Rivian, Mercedes ile dostça ayrıldıklarını ve gelecekte yeni bir ortaklığın mümkün olabileceğini belirtti.


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