Rivian’dan uygun fiyatlı SUV geliyor: Mart ayında tanıtılacak Rivian'ın heyecanla beklenen R2 modeli mart ayında görücüye çıkacak. Otomobil hakkında tüm bilinenleri derledik.

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Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, yeni uygun fiyatlı SUV modelini mart ayında tanıtmayı planlıyor.

R2 olarak isimlendirilen bu model, SUV sevenleri şimdiden oldukça heyecanlandırmış durumda.

Rivian R2 daha uygun fiyatlı olacak

Rivian’ın bir başka SUV olan R1S modeli, 75 bin dolarla 110 bin dolar aralığında satılıyor.

R2’yi ise şirketin CEO’su RJ Scaringe’e göre 45-50 bin dolar seviyesinde satışa sunulacak.

Rivian R2, hem far hem ızgara hem de genel ölçüler açısından R1S modelinin kırpılmış versiyonu gibi satışa sunulabilir.

7 Mart 2024’te Türkiye saatiyle akşam 9’da gerçekleşecek etkinlik, Rivian’ın YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.