Rivian'ın Avrupa pazarı için geliştirdiği otomobil görüntülendi

Amerikan elektrikli araç üreticisi Rivian, küresel pazarda rekabet edeceği yeni modeli R2 ile ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor.

Markanın Avrupa yollarına da çıkarmayı hedeflediği bu kompakt SUV, kamuflajlı olarak halka açık yollarda test edilirken görüntülendi.

ZORLU KOŞULLARDA DAYANIKLILIK TESTİ

Üretici verilerine göre araç, eksi 43 dereceden 50 dereceye varan aşırı sıcaklıklara kadar çok geniş bir iklim yelpazesinde zorlu sınavlar veriyor.

Derin su geçişleri, yumuşak kum zeminler ve maksimum yükte çekme kapasitesi gibi senaryolarla aracın dayanıklılık sınırları zorlanıyor.

Yılın ilk yarısında satışa sunulması beklenen modelin, yaklaşık 45 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya girmesi bekleniyor.

Bu fiyatlandırma, markanın 73 bin dolardan başlayan amiral gemisi R1S modeline kıyasla R2'yi çok daha erişilebilir bir seçenek haline getiriyor.

KOMPAKT TASARIM VE YÜKSEK PERFORMANS

Tasarım çizgilerinde büyük kardeşi R1S'in genlerini taşıyan R2, gövde yapısı itibarıyla çok daha kompakt ve şehir içi kullanıma uygun bir profil çiziyor.

Aracın teknik gelişimi hakkında konuşan Baş Mühendis Max Koff, performans verilerinin beklentilerin üzerinde sonuçlar verdiğini belirtiyor.