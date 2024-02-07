Robotik ayaklara sahip elektrikli otomobil: Hyundai Elevate Hyundai, robotik ayaklara sahip elektrikli otomobili Elevate modeline ait yeni görüntüler yayınladı.

ensonhaber.com

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai bünyesinde yer alan startup girişimi Cradle, robotik ayaklara sahip bir elektrikli araba tasarlamak için endüstriyel tasarım firması Sundberg-Ferar ile iş birliği yaptı

Şirket, Ultimate Mobility Araçları (UMV'ler) geliştirmeyi hedefleyen Elevate adlı bir konsepti ortaya çıkardı.

Bu UMV'ler, normal araçlar gibi ayaklar üzerinde yürüyebilme yeteneğine sahip ve zorlu arazilerden kolayca geçebilecek şekilde tasarlandı.

Yeni görüntüler geldi

Hyundai, 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES)sergilenen yürüyen arabasına ait yeni görüntüler paylaştı.

Çekirgelerin bacaklarından esinlenerek tasarlanan araç, çok eklemli ve kompleks bir yapıya sahip. Bu sayede, Elevate merdivenleri tırmanabilir, suyun üzerinde seyahat edebilir ve hatta bazı çukurların üzerinden atlayabilir.

Elevate'in; arazi keşifleri, inşaat veya acil durum arama kurtarma çalışmaları için, geleneksel yöntemlerle ulaşılamayacak yerlere ulaşma imkanı sağladığı ifade edildi.

Hyundai, hareketliliğin temel bir insan hakkı olduğunu savunurken, gelecekte insanların farklı ve pratik yolculuk çözümleri talep edeceklerini belirtiyor.

Bu yenilikçi araç, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve erişim konusundaki zorlukları aşmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.