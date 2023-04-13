Roketsan, son teknoloji ürünlerini Brezilya'da sergileyecek Roketsan, Latin Amerika bölgesindeki en önemli savunma ve güvenlik sanayi etkinliklerinden LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.

AA

Roketsan, Latin Amerika bölgesindeki en önemli savunma ve güvenlik sanayi etkinliklerinden LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda son teknoloji ürünlerini görücüye çıkaracak.

Brezilya Savunma Bakanlığı ve Brezilya Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen fuarda, kamu ve özel sektörden onlarca sektör oyuncusu da katılımcılar arasında yer alıyor. Bu bakımdan LAAD fuarı, Roketsan'ın bölgesel pazarlama faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor.

12 Nisan'da başlayan LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı, 14 Nisan'a kadar devam edecek.

11 ürünle katılacak

Türkiye'nin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamanın yanı sıra dünya pazarında da önemli başarılarla alanının en gözde firmalarından biri haline gelen Roketsan, bu fuara 11 ürünüyle katılıyor.