Rolls-Royce, 2030'dan itibaran sadece elektrikli araç üretecek

BMW bünyesi altında faaliyet gösteren Rolls-Royce, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Otomobil üreticileri, gelecek yıl içten yanmalı motorlardan tamamen vazgeçerek, yalnızca elektrikli araç üretmeye başlayacak.

Alman otomobil şirketi BMW bünyesi altında faaliyet gösteren İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı. Buna göre şirket, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretecek.

Markadan yapılan açıklamada, 'Spectre' adlı ilk tamamen elektrikli otomobilinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağı ve testlerin yakında başlayacağı belirtildi.

Toplamda 2.5 milyon kilometre test edilecek olan Spectre, markanın en çok testten geçen aracı olacak.

BMW'DEN AÇIKLAMA

Rolls-Royce'un çatı şirketi BMW, fosil yakıtı bırakarak elektrikli otomobile geçiş tarihini net olarak açıklamazken, 2030 yılına kadar araç üretimlerinin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olarak gerçekleştireceğini bildirmişti.

Bununla birlikte BMW’nin diğer sahibi olduğu otomobil şirketi olan Mini ise, on yıl içerisinde ürettiği bütün otomobillerin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.