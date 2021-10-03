Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
415.823
-0.70%
EXEN Coin
19.83
-0.60%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Rolls-Royce, 2030'dan itibaran sadece elektrikli araç üretecek

    BMW bünyesi altında faaliyet gösteren Rolls-Royce, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 08:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rolls-Royce, 2030'dan itibaran sadece elektrikli araç üretecek

    Otomobil üreticileri, gelecek yıl içten yanmalı motorlardan tamamen vazgeçerek, yalnızca elektrikli araç üretmeye başlayacak.

    Alman otomobil şirketi BMW bünyesi altında faaliyet gösteren İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı. Buna göre şirket, 2030 yılı itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretecek.

    Markadan yapılan açıklamada, 'Spectre' adlı ilk tamamen elektrikli otomobilinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağı ve testlerin yakında başlayacağı belirtildi.

    Toplamda 2.5 milyon kilometre test edilecek olan Spectre, markanın en çok testten geçen aracı olacak.

    spectra

    BMW'DEN AÇIKLAMA

    Rolls-Royce'un çatı şirketi BMW, fosil yakıtı bırakarak elektrikli otomobile geçiş tarihini net olarak açıklamazken, 2030 yılına kadar araç üretimlerinin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olarak gerçekleştireceğini bildirmişti.

    Bununla birlikte BMW’nin diğer sahibi olduğu otomobil şirketi olan Mini ise, on yıl içerisinde ürettiği bütün otomobillerin tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir