Petrol
89.75
-0.31%
Euro
18.2781
-0.28%
Dolar
18.5861
0.01%
Altın
983.85
-0.37%
Borsa
3860
0.47%
Bitcoin
362.127
-1.79%
BTXN Coin
9.24
-2.22%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Rolls Royce, ilk elektrikli modeli Spectre'yi tanıttı

    Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, ilk tamamen elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rolls Royce, ilk elektrikli modeli Spectre'yi tanıttı

    İngiltere merkezli lüks otomobil markası Rolls Royce, elektrikli otomobillere geçen son marka oldu. Şirket, ilk tamamen elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.

    2030 yılına kadar tüm ürün yelpazesinin tamamen elektrikli olacağını duyuran marka, elektrikli aracı Spectre'ın özelliklerini henüz açıklamadı.

    Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Tarihin ilk tam elektrikli Rolls-Royce'u olan Rolls-Royce Spectre uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje.

    520 kilometre menzil sunacak teknolojiyi elimizde bulundurduğumuz bir aşamadayız." dedi.

    rollsy

    Gelecek yılın sonlarında satışa çıkacak

    İki kapılı süper coupe'nin denizcilik tasarımlarından ve çağdaş sanattan ilham aldığı belirtildi. İlk Spectre modellerinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde yollarda görülmeye başlanması bekleniyor.

    Resmi bir fiyat açıklanmadı ancak Rolls-Royce, Spectre'ın fiyatının Cullinan ve Phantom modelleri arasında kalacağını söylüyor.

    Rolls Royce, ilk elektrikli modeli Spectre yi tanıttı #2


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Kamuda kağıt kullanımı ortadan kaldırılacak
    Ekonomi

    Kamuda kağıt kullanımı ortadan kaldırılacak

    Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikilemi yaşıyor
    Ekonomi

    Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikilemi yaşıyor

    Görüş Bildir