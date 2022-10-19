Rolls Royce, ilk elektrikli modeli Spectre'yi tanıttı

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, ilk tamamen elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.

İngiltere merkezli lüks otomobil markası Rolls Royce, elektrikli otomobillere geçen son marka oldu. Şirket, ilk tamamen elektrikli otomobilini görücüye çıkardı.

2030 yılına kadar tüm ürün yelpazesinin tamamen elektrikli olacağını duyuran marka, elektrikli aracı Spectre'ın özelliklerini henüz açıklamadı.

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Tarihin ilk tam elektrikli Rolls-Royce'u olan Rolls-Royce Spectre uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje.

520 kilometre menzil sunacak teknolojiyi elimizde bulundurduğumuz bir aşamadayız." dedi.





Gelecek yılın sonlarında satışa çıkacak

İki kapılı süper coupe'nin denizcilik tasarımlarından ve çağdaş sanattan ilham aldığı belirtildi. İlk Spectre modellerinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde yollarda görülmeye başlanması bekleniyor.

Resmi bir fiyat açıklanmadı ancak Rolls-Royce, Spectre'ın fiyatının Cullinan ve Phantom modelleri arasında kalacağını söylüyor.