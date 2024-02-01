Rolls-Royce, ilk elektrikli otomobilini yangın riski nedeniyle geri çağırıyor Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, ilk tamamen elektrikli otomobili Spectre'yi geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Şirket, yangın riski nedeniyle otomobilini geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

İngiltere merkezli lüks otomobil markası Rolls Royce, elektrikli otomobillere geçen son marka oldu. Şirket, ilk tamamen elektrikli otomobilini geçtiğimiz yıl görücüye çıkarmıştı.

2030 yılına kadar tüm ürün yelpazesinin tamamen elektrikli olacağını duyuran marka, elektrikli aracı Spectre'nin sorunları ile boğuşuyor.

Firma, ilk elektrikli otomobili olan Spectre için bir geri çağırma programını duyurdu. Verilen bilgilere göre, bu program ABD pazarında satılan hemen hemen tüm Rolls-Royce Spectre'leri kapsıyor.

Yangın riski var

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Spectre'nin ön motoruna bağlı olan topraklama konnektörlerinde bir sorun tespit edildi.

Yetkililer, 20 Aralık 2023 tarihinde sorunun fark edildiğini ve konnektör uçlarında yapışkan kalıntıların bulunduğunu belirterek, geri çağırma programının bu durumdan kaynaklandığını ifade etti.

Resmi açıklamaya göre, topraklama konnektörlerindeki yapışkan kalıntı, bulunduğu bölgede elektrik direncini artırarak topraklamanın zayıflamasına neden oluyor.

Bu durum, servis veya bakım nedeniyle aracı inceleyecek teknikerlerin hayatını riske atabilir.

Dahası, yetkililere göre yetersiz topraklama, düşük bir olasılık olsa bile araçlarda yangın çıkma riskini artırabilir.