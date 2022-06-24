Rolls Royce, işçilere 2 bin sterlin dağıtacak

Rolls Royce, 14 binden fazla çalışanına artan hayat pahalılığı nedeniyle 2 bin sterlin ödeme yapacak.

İngiltere merkezli lüks otomobil markası Rolls Royce, hayat pahalılığına karşı çalışanları koruyabilmek için yeni bir adım attı.

Şirket, artan hayat pahalılığı nedeniyle bir sefere mahsus 14 binden fazla çalışanına 2 bin sterlinlik bir ödeme yapacağını açıkladı.

Araba üreticisi, ödemenin Derby ve Bristol fabrikalarında çalışan işçilerle birlikte kıdemli olmayan yöneticilere yapılacağını duyurdu.

Son yılların en yüksek zamlarını yaptı

Bir Rolls Royce yetkilisi, çalışanlarının yüzde 70'inin ödemeden faydalanacağını belirtirken, firmanın ayrıca son yılların en yüksek maaş zamlarını da gerçekleştirdiğini söyledi.

Resmi verilere göre, İngiltere'de kayıtların tutulduğu günden bugüne dek ilk kez işsiz sayısı boştaki iş sayısından daha az.

Bu nedenle de işletmeler de ellerindeki işçileri tutabilmek ve boşlukları da doldurabilmek adına ücret artışlarına ve bazı çeşitli önlemlere başvuruyor.

Birleşik Krallık'taki enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Başta doğal gaz ve elektrik faturaları olmak üzere pek çok ürün kaleminde fiyat artışları yaşanıyor. İngiltere'de açıklanan son verilere göre enflasyon yüzde 9 seviyelerinde.