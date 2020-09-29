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    Rolls-Royce, Kuveyt'in devlet varlık fonu ile ortak olacak

    Kuveyt'in devlet varlık fonu, Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 08:49
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    Rolls-Royce, Kuveyt'in devlet varlık fonu ile ortak olacak

    Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda oldukça zor durumda kalan İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, normalleşmenin başlamasıyla yeniden hayata dönmüştü. Ancak İngiliz üretici, bu dönemde 5.4 milyon sterlinlik zarara engel olamadı.

    Rolls-Royce, zararını telafi edebilmek için ise hisse satmayı düşünüyor. Yeni gelen bilgilere göre Kuveyt'in varlık fonu bu hisselerle yakından ilgileniyor.

    Kuveyt'in devlet varlık fonu, Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

    Kuveyt varlık fonunun yanı sıra, Singapur Kamu Yatırım Kurumu da Rolls-Royce'un olası hisse satışıyla ilgileniyor.

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    HENÜZ BİR KARAR ALINMADI

    Bu gelişmeler üzerine Rolls-Royce'dan yapılan açıklamada, bu konuda henüz bir karar alınmadığı duyuruldu. Birleşik Krallık'ın 114 yıllık mühendislik şirketinin açıklamasına görde, sektörde 2019 düzeylerine ancak 2025 yılında dönülebilecek.

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