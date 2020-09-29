Rolls-Royce, Kuveyt'in devlet varlık fonu ile ortak olacak

Kuveyt'in devlet varlık fonu, Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda oldukça zor durumda kalan İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, normalleşmenin başlamasıyla yeniden hayata dönmüştü. Ancak İngiliz üretici, bu dönemde 5.4 milyon sterlinlik zarara engel olamadı.

Rolls-Royce, zararını telafi edebilmek için ise hisse satmayı düşünüyor. Yeni gelen bilgilere göre Kuveyt'in varlık fonu bu hisselerle yakından ilgileniyor.

Kuveyt'in devlet varlık fonu, Rolls-Royce'a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Kuveyt varlık fonunun yanı sıra, Singapur Kamu Yatırım Kurumu da Rolls-Royce'un olası hisse satışıyla ilgileniyor.





HENÜZ BİR KARAR ALINMADI

Bu gelişmeler üzerine Rolls-Royce'dan yapılan açıklamada, bu konuda henüz bir karar alınmadığı duyuruldu. Birleşik Krallık'ın 114 yıllık mühendislik şirketinin açıklamasına görde, sektörde 2019 düzeylerine ancak 2025 yılında dönülebilecek.

